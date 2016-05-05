У пунктах пропуску на західному кордоні України у чергах стоять 1600 автомобілів

Як повідомили УНІАН у прес-службі Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України, на українсько-польському кордоні в пункті пропуску “Устилуг” у Волинській області утворилася черга зі 130 автомобілів.

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У Львівській області черги зафіксовано у пунктах пропуску «Угринів» (200 автомобілів), “Рава-Руська” (420 автомобілів), «Грушів» (260 автомобілів), «Краковець» (300 автомобілів), «Шегині» (220 автомобілів), «Смільниця» (20 автомобілів).

На українсько-румунському кордоні, в пункті пропуску «Дяково» Закарпатської області в черзі стоять 50 вантажних автомобілів.