До 9 травня 800 тисячам українців роздадуть "підвищені" виплати - по 400-500 гривень допомоги

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну, про це віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко поінформував сьогодні на засіданні Організаційного комітету з підготовки та відзначення Дня пам’яті та примирення і Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

Розенко доручив Міністерству соціальної політики України забезпечити вчасну і в повному обсязі виплату підвищеної разової допомоги учасникам війни та членам сімей загиблих і дружинам (чоловікам) померлих інвалідів війни, учасників бойових дій, учасників війни і жертв нацистських переслідувань.

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Він нагадав, що уряд підвищив розмір щорічної разової грошової допомоги до 9 травня членам сімей загиблих та дружинам (чоловікам) померлих інвалідів війни, дружинам (чоловікам) померлих учасників бойових дій, учасників війни і жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя інвалідами від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які не одружилися вдруге, до 500 грн (попередній розмір становив 465 грн); учасникам війни та колишнім в'язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, особам, які були насильно вивезені на примусові роботи, дітям партизанів, підпільників, інших учасників боротьби з націонал-соціалістським режимом у тилу ворога до 400 грн (попередній розмір становив 170 грн).

«Близько 800 тис. осіб мають отримати ці підвищені виплати. Мінсоцполітики ще на минулому засіданні Оргкомітету отримало доручення забезпечити вчасну і в повному обсязі їх виплату. Тому прошу до кінця завтрашнього дня поінформувати, наскільки оперативно виконуються ці виплати», - наголосив Розенко.

Окремо віце-прем’єр-міністр зупинився на гарантуванні безпеки проведення заходів 8 і 9 травня.

«Ми не виключаємо, що 8-9 травня можуть бути використані окремими силами, щоб здійснити спроби розхитати ситуацію в країні та поглибити протистояння у суспільстві. Я сподіваюся на здоровий глузд і толерантність українців, але питання безпеки – це питання номер для правоохоронних органів. Ми повинні забезпечити мир і спокій під час заходів по всій Україні», - наголосив Розенко.

Віце-прем’єр зауважив, що символами цьогорічних заходів будуть вже усталені символ «Мак пам’яті» та гасло «Пам’ятаємо. Перемагаємо». Особлива увага приділятиметься відзначенню Дня пам’яті та примирення 8 травня, адже на цей день припадає Провідна неділя, яка є днем традиційного вшанування померлих.

«Метою проведення цьогорічних заходів є вшанування пам’яті кожного, хто боровся з нацизмом, а також усіх жертв війни, що стала найбільш кривавою в історії людства, нагадати суспільству про внесок України у перемогу над нацизмом, ті втрати та жертви, яких зазнав український народ у роки Другої світової війни», - зазначив Розенко.