Брат Ахметова, екс-депутат Колесніков, син Азарова: стало відомо, хто ще "засвітився" у "Панамських архівах"
Старший брат українського олігарха Ріната Ахметова Ігор та екс-депутат від Партії регіонів Борис Колесніков у 2014 році та інші бенефіціари вивели в офшор кондитерську компанію "Конті".
Про це свідчать оприлюднені 9 травня "Панамські документи", передає ТСН.
На сайті Міжнародного консорціуму журналістів-розслідувачів йдеться, що компанія зареєстрована на Британських Віргінських островах. Окрім Колеснікова та брата Ахметова, бенефіціарами компанії вказані ще семеро осіб, серед яких дружина екс-нардепа та син колишнього "горілчаного короля Донбасу" Михайла Ляшка.
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На сина колишнього прем'єр-міністра Миколи Азарова Олексія зареєстровано 26 офшорних фірм. Усі ці фірми були зареєстровані в один день – 28 вересня 2012 роки. Зазначимо, що тоді його батько обіймав посаду прем'єра.
Також вказано, що голова Адміністрації президента Борис Ложкін з 2006 року володіє офшорною компанією. Окрім того, в "Панамських архівах" присутній Олег Свинарчук, який пов'язаний з офшорною компанією, зареєстрованою на Британських Віргінських островах. Олег Свинарчук - так звуть бізнес-партнера президента України Петра Порошенка. Свинарчук і Порошенко володіли автомобільною корпорацією "Богдан", доки майбутній президент у 2009 році не продав свою долю бізнес-партнерові. Зазначимо, що у 2014 році Свинарчук змінив своє прізвище на Гладковський.
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Раніше УНІАН повідомляв, що міжнародний консорціум журналістів-розслідувачів (ICIJ) 9 травня опублікував базу даних з інформацією про більш ніж 214 тисяч офшорних компаній з "Панамського архіву".