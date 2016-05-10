Окупанти влаштували на Ай-Петрі озброєний рейд у кримських татар - адвокат

Про це у вівторок на своїй сторінці в Facebook повідомив адвокат Еміль Курбедінов, який представляє захист кримському журналістові Миколі Семену.

Читайте такожУ Криму озброєні окупанти увірвалися у мечеть під приводом перевірки документів (відео)

"По Ай-Петрі прийшло таке повідомлення "Мінімум 50 чоловік озброєні, перевірка (звичайна) документів, беруть відбитки! Інф 100%", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, після анексії Криму Росією на півострові почали затримувати кримських татар, почастішали обшуки в будинках кримських татар, мечетях. Окупаційна влада заборонила діяльність Меджлісу кримськотатарського народу і внесла його в перелік організацій, діяльність яких припинена у зв'язку із здійсненням ними екстремістської діяльності.

Читайте такожУ Росії користувача "ВКонтакте" засудили до 2 років за "Крим – це Україна"

Довідка. Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. 7 жовтня 2015 року президент України Петро Порошенко підписав відповідний закон. Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу ввели низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».