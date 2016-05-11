"Азовець" Краснов повідомив про припинення голодування

Про це йдеться у листі із заявою активіста, який оприлюднено на сторінці Комітету визволення Станіслава Краснова у Facebook.

"Я припиняю голодування, на 28-й день, після того, як я його оголосив. Роблю це, враховуючи заклик, що отримав від Героя України Степана Ільковича Хмари та народних депутатів Ігоря Мосійчука та Андрія Лозового", - йдеться у листі.

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Також Краснов зазначив, що побоюється, що до нього застосують заходи каральної психіатрії, коли в нього фізично не вийде голодувати.

Як повідомляв УНІАН, Краснова затримали в ніч на 28 лютого в Київській області.

В СБУ стверджують, що він разом зі своєю подругою Оксаною Шелест незаконно зберігав зброю та вибухівку. Також в СБУ заявили, що Краснов був агентом російської ФСБ і готував теракти в Україні. Органи слідства обвинувачують його у державній зраді, незаконному зберіганні зброї, підготовці терактів.

26 квітня суд продовжив арешт Краснова до 24 червня.