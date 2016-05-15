Джамала про свою перемогу: Європа зрозуміла і відчула, що це щиро; і Україна на 100% заслуговує цього

У своєму першому короткому інтерв'ю після повернення зі Стокгольма Джамала розповіла, що вже розмовляла з батьками і знає, що в Криму всі дуже раді її перемозі. Настільки радіють, що влаштовують салюти, передає 112.

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"З Криму мене привітали в першу чергу мої батьки. Вони сказали, що тут просто салюти і всі радіють. Це було дуже приємно чути", - сказала Джамала. Співачка зізналася, що хотіла б, щоб "Євробачення-2017" проходило в Криму. Однак, навряд чи це можливо протягом року.

"Ми знаємо, що Крим зараз перебуває в окупації. Мені б дуже хотілося, щоб так, це було в Криму (Євробачення-2017", - ред.), але ми не можемо цього знати. Не те, щоб я не вірила в це, ви зрозумійте мене правильно, я просто думаю, що за рік ми не зможемо цього зробити", - каже співачка.

Поки що, найбільш імовірним місцем проведення "Євробачення-2017" називають НСК "Олімпійський".

Ще вона розповіла, що участь в "Євробаченні" було найскладнішим періодом у всьому її житті і брати участь у конкурсі було дуже складно. Поспати вдалося всього кілька годин - в літаку по дорозі до Києва. А всі 11 днів, які Джамала з командою провели в Стокгольмі, були дуже складними.

"У мене було дві години, щоб поспати (у літаку, – ред.). Люди, які були зі мною, вони просили мене відпочити, у мене не було можливості відпочити за 11 днів, які ми були там. Це був складний період у моєму житті, тому що репетиції починалися з ранку і до ночі", - розповіла Джамала.

А от про свою перемогу Джамала сказала, що вона абсолютно заслужена, незважаючи на те, що нерідко доводилося чути про неформатності обраної пісні. Проте, Європа, - впевнена Джамала, - довела протилежне, підтримавши саме її і пісню "1944" про долю кримськотатарського народу. Цю історію почули - впевнена Джамала, - і саме про це свідчить її перемога.

"Це означає, що та історія, яку приховували багато років, про яку багато років ніхто не хотів чути, її почули. Її постійно плюндрували цю історію кримських-татар різними словами, але головне, що це була неправда. Це означає, що справедливість є", - сказала співачка, спілкуючись з журналістами в аеропорту.

"Ми дійсно заслужили це, тому що пройшли через велику кількість болю. Я часто чула, що ця пісня не для Євробачення, що вона занадто сумна для Євробачення. Що Європа достатньо чула про болі в Україні: про анексію, війну, революцію і так далі, і що зараз не час для такої пісні. Але ви бачите, що Європа проголосувала за мене, що Європа зрозуміла і відчула, що це щиро. І Україна на 100% це заслужила", - сказала Джамала.

Як повідомляв УНІАН, Джамала здобула перемогу на конкурсі Євробачення-2016, який відбувся вчора у Стокгольмі. Вона виступила з піснею "1944", в якій розповідається про трагедію кримськотатарського народу.

Наступний конкурс Євробачення-2017 прийматиме Україна.