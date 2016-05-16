Аварія дельтаплана на українсько-польському кордоні: загиблий пілот виявився жителем Львівщини
16:28, 16 травня 2016Суспільство
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Прикордонники встановили особу загиблого у Польщі пілота мотодельтаплана.
Прикордонники встановили особу загиблого / dpsu.gov.ua
Про це йдеться у повідомленні прес-служби ДПСУ.
"Вдалося в стислі терміни встановити особу загиблого у Польщі пілота мотодельтаплану. Ним виявився 36-річний мешканець Львівщини", - зазначили прикордонники.
Крім того, встановлено й можливе місце зльоту літального апарату: це один із закинутих аеродромів у Львівській області.
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Наразі встановлюються особи, причетні до цієї події.
Раніше УНІАН повідомляв, що польські прикордонники знайшли поряд з українським кордоном дельтаплан і тіло чоловіка.
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