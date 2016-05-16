Аварія дельтаплана на українсько-польському кордоні: загиблий пілот виявився жителем Львівщини

16:28, 16 травня 2016
Суспільство
564 0

Прикордонники встановили особу загиблого у Польщі пілота мотодельтаплана.

пограничники / dpsu.gov.ua

Про це йдеться у повідомленні прес-служби ДПСУ.

"Вдалося в стислі терміни встановити особу загиблого у Польщі пілота мотодельтаплану. Ним виявився 36-річний мешканець Львівщини", - зазначили прикордонники.

Крім того, встановлено й можливе місце зльоту літального апарату: це один із закинутих аеродромів у Львівській області.

Читайте такожУ Держприкордонслужбі розповіли подробиці падіння українського Мі-2 у Словаччині (фото)

Наразі встановлюються особи, причетні до цієї події.

Раніше УНІАН повідомляв, що польські прикордонники знайшли поряд з українським кордоном дельтаплан і тіло чоловіка.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter