Аварія дельтаплана на українсько-польському кордоні: загиблий пілот виявився жителем Львівщини

Про це йдеться у повідомленні прес-служби ДПСУ.

"Вдалося в стислі терміни встановити особу загиблого у Польщі пілота мотодельтаплану. Ним виявився 36-річний мешканець Львівщини", - зазначили прикордонники.

Крім того, встановлено й можливе місце зльоту літального апарату: це один із закинутих аеродромів у Львівській області.

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Наразі встановлюються особи, причетні до цієї події.

Раніше УНІАН повідомляв, що польські прикордонники знайшли поряд з українським кордоном дельтаплан і тіло чоловіка.