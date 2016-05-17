"Це не гроші – це прикол": на Львівщині жінці видали в банку пенсію фальшивками
14:02, 17 травня 2016Суспільство
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До Жовківського відділення поліції із заявою про шахрайство звернулася 77-річна жителька одного із сіл району, яка повідомила, що працівники філії одного з банків видали їй пенсію в сумі 1347 гривень, з яких 12 купюр номіналом по 100 гривень виявилися сувенірними.
На Львівщині банк "поприколювався" з пенсіонерки / charivne.info
Отримавши гроші, пенсіонерка лише згодом роздивилася, що на банкнотах міститься напис «Це не гроші – це прикол» і звернулася із заявою до поліції, передає відділ комунікації ГУ Національної поліції у Львівській області
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За висновком експертів, 12 банкнот номіналом по 100 гривень є сувенірною продукцією.
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом шахрайства.
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