70-тирічна тернополянка переказала шахраям 30 тисяч гривень, розраховуючи на компенсацію за підроблені ліки

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, жінка переказувала дану суму частинами впродовж декількох тижнів, а коли зрозуміла, що її ошукали, цього тижня звернулася в поліцію.

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Потерпіла розповіла, що чотири роки тому скористалася послугами однієї фірми, в якої купила біодобавки для боротьби з онкохворобою. Ліки не допомогли і пенсіонерка не згадувала більше про цю структуру.

Проте декілька тижнів тому їй зателефонував невідомі і представилися представниками даної фармакологічної фірми. Вони повідомили жінці, що обдзвонюють всіх клієнтів, які колись скористалися послугами установи, оскільки виявили, що на у фірмі свого часу завелися шахраї і замість справжніх продавали клієнтам підроблені біодобавки.

При цьому жінку запевнили, що компенсують потерпілій витрачені кошти, але для цього потрібно спочатку переказати 2 тис. грн.

Згодом з даної «фірми» телефонували ще декілька разів та під різними приводами казали доплачувати, аби компенсація була більшою. Щоразу сума зростала. Останній платіж сягнув 14 тис грн.

Загалом жінка переказала шахраям 30 тис грн.

Зараз правоохоронці з'ясовують, кому належать банківські рахунки і розшукують зловмисників.

За фактом шахрайства відкрито кримінальне провадження.