У зоні лиха ветслужба знищила 18 тисяч трупів тварин

Станом на 31 липня Державна служба ветеринарної медицини України утворила 127 робочих груп, які обстежили понад 10 тисяч підконтрольних об`єктів, вилучили і знищили понад 18 тисяч трупів тварин у регіонах, постраждалих від стихійного лиха.

Про це УНІАН повідомила прес-служба Державного комітету ветеринарної медицини України.

Згідно з повідомленням, проведена дезинфекція 257 об`єктів загальною площею 126 тисяч квадратних метрів.

Для ліквідації наслідків стихійного лиха і недопущення виникнення особливо небезпечних хвороб тварин Державним комітетом ветеринарної медицини України додатково виділено понад 11 тонн дезинфікуючих засобів, 430 тисяч доз вакцин проти сибірки, 480 тисяч доз вакцин проти класичної чуми свиней.

Як повідомляв УНІАН, на сьогодні в шести областях України тривають роботи з ліквідації наслідків повені. В Івано-Франківській, Львівській, Вінницькій, Чернівецькій, Закарпатській і Тернопільській областях, які постраждали внаслідок стихійного лиха, за уточненими даними, залишаються підтопленими 49 населених пунктів (усього було підтоплено 784, зменшилося на 735) і 2 тис. 359 житлових будинків (усього були підтоплено 44 тис. 945, зменшилося на 42 тис. 486).

Триває виконання другого етапу ліквідації надзвичайної ситуації - проведення відновних робіт.

Відновлено водопостачання в 46 населених пунктах (залишилося 2), електропостачання в 384 населених пунктах (залишилося 9), газопостачання в 138 населених пунктах (залишилося 54), укріплено 77 гребель і берегоукріплень, відремонтовано 202,25 км доріг.

З початку повені силами МНС відкачано воду з 19 тис. 920 підтоплених будинків (за добу - 370), доставлено в постраждалі населені пункти 269,9 т продуктів харчування (за добу - 19,68 т), 843 тис. 145 л питної води (за добу - 62 тис. 268 л) і 5,46 т медикаментів.

Продовжуються роботи з відкачуванню води з підтоплених будинків і колодязів, розчищено дороги і проїзди. Санітарно-епідеміологічною службою здійснюється постійний контроль над епідеміологічним станом. Населення інформується про поточний стан і заходи, що вживаються для його нормалізації.

Авіацією МНС і Міністерства оборони за минулу добу здійснено 39 польотів, перевезено 181 людину (медичні працівники, хворі, бригади фахівців тощо) і 12,8 т вантажу.

Державною гідрометеорологічною службою МНС забезпечено цілодобовий контроль рівнів води на річках, що дозволяє своєчасно реагувати на негативні зміни оперативної обстановки.

Усього до робіт залучено 10 тис. 484 чоловік і 2 тис. 180 одиниць техніки сил цивільного захисту, МВС і Міноборони.