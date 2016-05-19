Деканоідзе закликала ВР встановити кримінальну відповідальності для "злодіїв у законі"

Про це йдеться у коментарі Деканоідзе, переданому УНІАН прес-службою Національної поліції.

На її думку, прийняття такого закону дозволило б знизити рівень злочинності у державі. Деканоідзе висловила сподівання, що Верховна Рада мала б сконсолідуватися навколо ухвалення цього закону. За її словами, з новими змінами до законодавства щодо "злодіїв у законі", якщо вони зізнаються, що "короновані", можна було б їх заарештовувати і передавати правосуддю.

"Такий закон, як ви знаєте, працював у Грузії. І цей закон дав нам шанс і право, щоб ми позбулися організованої злочинності повністю. Частина з них сиділа у в'язницях, частина - втекла", - нагадала глава Нацполіції.

Вона зазначила, що подібний закон - так званий "закон Ріко" - діяв у США, коли італійська мафія вчиняла там серйозні злочини.

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"Закон важливий, дуже важливий для нашої країни. Якщо ми хочемо реально збити злочинність, якщо ми хочемо реально знищити банди і організовану злочинність, то я би дуже хотіла, щоб Верховна Рада сконсолідувалася навколо цього закону", - наголосила Деканоідзе.

Як повідомляв УНІАН, 17 травня Верховна Рада України відхилила проект закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо встановлення кримінальної відповідальності для "злодіїв у законі" та посилення відповідальності за злочини, вчиненні злочинними угрупованнями)" (№1188). За ухвалення рішення проголосували лише 183 (за необхідних 226 - УНІАН) із 316 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Цим законопроектом пропонувалося ввести визначення "злодій у законі" за прикладом грузинського законодавства, що дозволило б притягувати до кримінальної відповідальності таких осіб.