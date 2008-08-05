На сміттєзвалищі у Чернівцях знайшли тіло немовляти
14:31, 05 серпня 2008Суспільство
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Труп направлено на експертизу
На сміттєзвалищі, яке знаходиться у передмісті Чернівців, 41-річний охоронець виявив тіло новонародженого хлопчика.
Про це повідомили УНІАН у секторі зв’язків з громадськістю УМВС України у Чернівецькій області.
Труп немовляти направлено на судово-медичну експертизу. Правоохоронці обласного центру вживають заходи, спрямовані на встановлення обставин події.
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