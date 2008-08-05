На сміттєзвалищі у Чернівцях знайшли тіло немовляти

Труп направлено на експертизу

На сміттєзвалищі, яке знаходиться у передмісті Чернівців, 41-річний охоронець виявив тіло новонародженого хлопчика. Про це повідомили УНІАН у секторі зв’язків з громадськістю УМВС України у Чернівецькій області. Труп немовляти направлено на судово-медичну експертизу. Правоохоронці обласного центру вживають заходи, спрямовані на встановлення обставин події.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter