Власники "Ялта фільм" запропонували росіянам купити половину кіностудії

Власники ВАТ "Ялта фільм" почали переговори щодо продажу 50 відсотків кіностудії російським кіновиробникам, пише газета "Коммерсант".

Інвестиції ВАТ "Ялта фільм" необхідні для будівництва кіностудійного комплексу в Севастополі. Угода з придбання земельної ділянки в місті була закрита в 2007 році. На будівництво студії потрібні мінімум 20 мільйонів доларів, з яких українська сторона готова вкласти в комплекс половину.

Раніше представники "Ялта фільм" звернулися з пропозицією продажу пакету до російської кінокомпанії РВС, половина якої належить АФК "Система".

ВАТ "Ялта фільм", створене в 2003 році, - один з основних виробничих майданчиків російських кінокомпаній для зйомок на Чорному морі. Близько 15-20 відсотків всіх російських фільмів знімається в Криму. У 2007 році ВАТ брало участь в 21 російському кінопроекті.