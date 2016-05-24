Джамала виступила з першим концертом у Києві після тріумфу на Євробаченні (фото, відео)

Концерт відбувся в столичному Палаці "Україна". Перед концертом співачка також дала прес-конференцію, на якій розповіла про свої враження від усього, що трапилося з нею останнім часом.

Усі квитки на концерт були розкуплені одразу після перемоги, а тому в концертній залі спостерігався аншлаг.

Глядачі зустрічали співачку потужними оплесками, а після основною частини Джамала двічі виходила на "біс".

Сьогодні, 24 травня, відбудеться ще один концерти Джамали у Києві.

Як повідомляв УНІАН, 14 травня українська співачка Джамала перемогла на міжнародному пісенному конкурсі Євробачення-2016 у Стокгольмі (Швеція). Перемогу їй принесла пісня "1944" власного авторства про долю кримськотатарського народу.

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За сумою балів, отриманих під час голосування журі та глядачів, Джамала випередила австралійську співачку Демі Ім та російського співака Сергія Лазарєва, які посіли друге та третє місця відповідно.

Таким чином, у 2017 році Євробачення відбудеться в Україні.

Після повернення в Україну Джамала була удостоєна почесного звання народної артистки України.