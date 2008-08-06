Податківці викрили схему ухилення від податків відомої ФПГ
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Працівники Державної податкової адміністрації України викрили нову схему ухилення від податків та розкрадання бюджетних коштів, до якої вдавалися підприємства відомої фінансово-промислової групи.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної податкової адміністрації України, схему вдалося викрити завдяки запровадженню у квітні цього року електронної системи контролю за повнотою нарахування та правомірності заяви до відшкодування з бюджету ПДВ.
Суть схеми полягає у наступному. Легально діюче підприємство виготовляло партію сировини для промисловості – аглоруди, заготівок для пластикових пляшок, паливно-мастильні матеріали тощо. Після цього продукція реалізовувалась товаровиробникам – аглоруда постачалась на металургійні комбінати, заготівки – на заводи з виробництва олії, а ПММ – на нафтопереробні підприємства. На перший погляд все легально, як і має бути. Однак спеціалісти податкової виявили, що за той строк, поки вагони з товаром слідували від реалізатора до покупця (а це у середньому 4 години) продукція змінювала п’ять власників.
З’ясувалося, що між цими двома підприємствами існував цілий ланцюг транзитних і фіктивних фірм, який дозволяв тіньовикам втілювати злочинну аферу.
Так, при перевірці було встановлено, що партії продукції йшли на реалізацію не напряму покупцеві, а до транзитних суб’єктів господарювання, кожен з яких мав галузеву спеціалізацію. При цьому товар реалізовувався за заниженою в декілька разів ціною. Це дозволяло виробнику ухилитися від податку на прибуток та податку на додану вартість. Потім ця ж партія сировини спрямовувалася на основну ланку нелегальної схеми - фіктивне підприємство „ВСН”, де вартість товару штучно зростала у кілька разів. Лише це підприємство, якби діяло легально, з проведених операцій мало б заплатити до бюджету податків на суму понад 400 млн. грн.
І лише згодом, знову-ж таки через буфер у вигляді транзитних підприємств, товар по значно завищеній ціні потрапляв до покупця, який відразу формував податковий кредит та незаконно заявляв до відшкодування з казни багатомільйонні суми.
Аби не потрапляти у поле зору правоохоронців, спритники зареєстрували фірму „ВСН” на малозабезпеченого жителя Закарпаття, хоча самі діяли у Дніпропетровській області. А після того як цією фірмою зацікавилися податківці, відразу створили інше фіктивне підприємство у Хмельницькій області.
Наразі спеціалістам податкової вдалося встановити, що всі підприємства, задіяні у злочинній афері, належать до однієї фінансово-промислової групи. Зараз з’ясовується повне коло осіб, причетних до фінансової махінації. Триває перевірка.
Всього за участю податкової міліції, за даними Головного управління податкової міліції ДПА України, з початку року не допущено незаконне відшкодування ПДВ на суму 2,4 млрд. грн. Стосовно організаторів незаконних оборудок із ПДВ порушено 280 кримінальних справ, за якими попереджено розкрадання з бюджету понад 630 млн. грн.