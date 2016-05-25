Адвокати Савченко не коментують інформацію щодо її прибуття в аеропорт Ростова
12:28, 25 травня 2016Суспільство
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Адвокати української льотчиці Надії Савченко не коментують інформацію щодо її прибуття в аеропорт Ростова-на-Дону.
REUTERS
Як пише РБК, Марк Фейгін, відповідаючи на питання чи доставлена Савченко в аеропорт міста Ростов-на-Дону, заявив, що не коментує ситуацію, але й не став її спростовувати.
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Ілля Новіков, в свою чергу, сказав, що зараз знаходиться в Ростові-на-Дону, але відмовився розголошувати відому йому інформацію.
Як повідомляв УНІАН, в Ростов прибув літак Порошенка, щоб забрати Савченко.
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