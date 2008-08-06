Семенюк лякає “Криворіжсталь” тим, що на перевірку прийде не сама

Чергова перевірка виконання інвестиційних зобов‘язань покупцем ВАТ “Криворіжсталь” відбудеться згідно з планом-графіком у вересні цього року.

Про це в інтерв‘ю журналістам сьогодні повідомила голова Фонду державного майна Валентина СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО, поінформували УНІАН у прес-службі Соціалістичної партії України.

За словами керівника ФДМУ, Фонд запропонує взяти участь у перевірці окремим міністерствам і відомствам.

“Ажіотаж навколо діяльності "АрселорМіттал Кривий Ріг” дуже великий, хоча, зазначу, і невиправданий. Тому Фонд запросить колег з інших міністерств для участі у цій перевірці. Буде ще більша прозорість. Нам приховувати нічого”, - заявила В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО.

Керівник ФДМУ підкреслила, що з боку Фонду відносно "АрселорМіттал Кривий Ріг" сьогодні йде робота виключно в рамках законодавства, і Фонд повідомляє і інвестора, і громадськість про кожен свій крок.

“Ховаючись за чиїмись спинами і спілкуючись через засоби масової інформації, тим більше викидаючи неправдиву інформацію, ніхто не зможе налагодити конструктивний діалог. Фонд прагне саме такого діалогу у відносинах з інвестором "Криворіжсталі", причому точно так, як і з будь-яким іншим інвестором, – наголосила голова ФДМУ. – Інакше я, наприклад, не відгукнулася б на пропозицію генерального директора "АрселорМіттал Кривий Ріг" Жана ЖУЄ провести переговори. 25 липня у нас була зустріч, причому за участі засобів масової інформації. Я ще раз, вже генеральному директору, офіційно виклала всі наші претензії. До речі, якихось офіційних заперечень я не почула, як і не отримала будь-яких документів, які б спростовували висновки ФДМУ”.

У той же час голова ФДМУ зазначила, що коментарі керівництва підприємства у ЗМІ, якщо вони відповідають дійсності, аж ніяк не свідчать про їхнє бажання налагодити конструктивний діалог.

“Якщо ці коментарі справжні, то мене це відверто дивує. Якщо офіційні особи прагнуть вирішувати питання по-діловому, вони не будуть вдаватися до відвертої брехні, – заявила Голова ФДМУ. – Найбільше мене здивувала інформація про те, що керівництво підприємства не отримувало актів Фонду з висновками комісії, яка проводила перевірку. Але ж під самим актом стоять підписи гендиректора і представника інвестора, і стоять печатки підприємства. Виходить, гендиректор не знає, під чим підписується? Я вже не кажу про те, що на підприємство пішли всі документи із засідання спірної комісії з остаточними висновками”.

Також Голова ФДМУ зазначила, що її дивує позиція керівництва профспілки підприємства: “Ще після попередньої перевірки керівництво профспілки поводило себе зовсім інакше, звинувачуючи інвестора у нещадній експлуатації трудового колективу, і це все записано на відео- та аудіоплівку. Ще у квітні цього року Фонд державного майна отримав від профспілкового комітету ВАТ “АрселорМіттал Кривий Ріг” чергову скриньку зі зверненнями працівників підприємства, у яких вони просили голову Фонду розібратися зокрема з питаннями виплати заробітної плати та створення задовільних умов праці. І цих звернень було аж 1031 і ще одне колективне. А тепер профспілковий лідер різко став на захист інвестора, у той час, коли не дотримуються екологічні норми і працівники недоотримали мільйони гривень на поліпшення соціально-побутових умов”.

Як повідомляв УНІАН, Фонд держмайна 14 липня заявив, що надіслав лист до Кабінету міністрів України з інформацією про невиконання покупцем держпакета акцій ВАТ “Криворіжсталь” умов договору купівлі-продажу і проінформував про необхідність виділення коштів у розмірі близько 72,7 млн. грн. для здійснення судочинства щодо розірвання цього договору.

За даними ФДМУ, актом перевірки виконання умов договору купівлі-продажу пакета акцій ВАТ “Криворіжсталь” у 2007 році, проведеної Фондом 24-28 березня 2008 року, зафіксовано невиконання власником “АрселорМітал Кривий Ріг” 4 інвестиційних зобов‘язань.

Між тим Президент України Віктор ЮЩЕНКО надіслав листа на ім`я голови ФДМУ Валентини СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО, в якому просить Фонд державного майна розглянути можливість проведення повторної перевірки виконання компанією ArcelorMittal інвестиційних зобов`язань, оскільки вважає, що розірвання договору може призвести до втрати довіри інвесторів до України.