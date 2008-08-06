Збитки від стихії на Закарпатті становлять 163,7 млн. грн

За попередніми даними, збитки від стихії у Закарпатській області становлять 163,7 млн. грн.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в управлінні інформації та зв’язків із громадськістю Закарпатської обласної державної адміністрації, у регіоні триває ліквідація наслідків стихійного лиха.

На сьогодні в області вже немає жодного підтопленого населеного пункту. Повністю зійшла вода з усіх садиб та будників жителів постраждалих районів. Частково підтопленими залишаються майже 900 гектарів сільськогосподарських угідь.

Згідно з уточненими даними, внаслідок паводку в області було зруйновано та пошкоджено 129 мостів, з них 14 – автомобільних, пошкоджено 67 км автомобільних доріг, зруйновано майже 26 км берегоукріплень, пошкоджено 1323 житлових будинків і 11 соціальних, культурних та побутових об’єктів. До всіх населених пунктів області забезпечено проїзд, відновлено газо-, енергопостачання та телефонний зв’язок.

У даний в області продовжуються відновлювальні роботи. Вже здійснено реконструкцію 4-х гідротехнічних споруд та 0,5 км дамб і берегоукріплень, триває ремонт доріг.

Для проведення подвірних обходів управління охорони здоров’я створило 32 мобільні медичні бригади. Всього медиками оглянуто понад 7 тисяч осіб. Наразі госпіталізовано 15, з них троє дітей. На амбулаторному лікуванні залишаються 209 осіб, в тому числі 115 дітей.

Працівниками обласної СЕС призупинено експлуатацію 22 об’єктів, з них 2 дитсадки та 17 закладів громадського харчування.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України своїм розпорядженням від 2 серпня прийняв рішення про часткове перерахування субвенцій з держбюджету в сумі 255 млн. обласним бюджетам 6 постраждалих від стихії областей.

Зокрема, Закарпатській області для надання допомоги громадянам виділено 3 млн. грн., для виконання відбудовних та інших робіт на об’єктах комунальної власності та часткового відшкодування збитків сільськогосподарських підприємств - 5 млн. грн.