НКРЕ завтра перегляне тарифи облгазів - Тимошенко

Національна комісія регулювання електроенергетики України (НКРЕ) завтра на своєму засіданні розгляне питання зміни тарифів обласних газопостачальних організацій на транспортування і поставку газу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу сьогодні повідомила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО, коментуючи сьогоднішнє пікетування Кабміну співробітниками облгазів.

Вона повідомила, що під час засідання вона зустрілася з представниками трудових колективів облгазів, і їх вимоги, зокрема щодо збільшення фонду оплати праці, буде враховано при перегляді тарифів.

“Ми ухвалили всі необхідні рішення, і газовики спокійно поїхали. І з завтрашнього дня НКРЕ ухвалить всі рішення для того, щоб сьогодні газопостачальні організації мали нормальне економічне функціонування і, безумовно, була збільшена заробітна плата всім простим працівникам”, - сказала вона.

Відповідаючи на запитання про те, наскільки може змінитися ціна на природний газ для населення у зв`язку з переглядом тарифів облгазів, Ю.ТИМОШЕНКО сказала: “Україна має найнижчі ціни на газ для населення, більше ні в кого таких цін немає, але, можливо, ще Туркменістан тримає близько до нас. Тому ми дуже й дуже піклуватимемося, щоб ніяких стрибків цін на газ для населення не було”.

При цьому вона нагадала, що для потреб населення використовується газ власного видобутку.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Києві більш як 3 тисячі працівників підприємств з газопостачання і газифікації (міськ- і облгазів) проводили мітинг з вимогою підвищити тарифи на транспортування газу.

Як відзначив генеральний директор ТОВ «ГАЗЕКС Україна» Віталій ДЕМ’ЯНЮК, основна вимога учасників Всеукраїнської акції протесту: невідкладно встановити облгазам економічно обгрунтовані тарифи на послуги з транспортування природного газу і постачання природного газу. При цьому під час перегляду тарифів необхідно врахувати: встановлення заробітної плати працівникам на рівні, передбаченому Галузевою угодою між НАК «Нафтогаз України» і Профспілкою працівників газових господарств України, виходячи з нормативної чисельності працюючих; реальну вартість газу на власні і технологічні потреби, виходячи з нормативних обсягів споживання і з урахуванням компенсації одержаних за попередній період збитків; відшкодування витрат на ремонтні і відновлювальні роботи на рівні не нижчому 25% від загальної величини тарифу; включення в структуру тарифу інвестиційної складової в розмірі не менш як 10% загального тарифу.