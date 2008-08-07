McDonald's пообіцяв підвищити ціни

Мережа ресторанів швидкого харчування McDonald`s найближчим часом може підвищити ціни, повідомляє агентство Reuters. Причиною стало зростання витрат мережі, зокрема, на продукти.

У першому півріччі компанія вже збільшила вартість своїх наїдків - на чотири відсотки в США і на два відсотки - в Європі. У McDonald`s вже робилися пробні продажі подвійних чизбургерів, які становлять основу так званого "доларового меню", за ціною в 1,29 долара. Тим часом американці вже звикли, що цей популярний сэндвич коштує один долар.

У липні компанія оприлюднила фінансові результати своєї роботи за другий квартал 2008 року. Згідно з цими даними, продажі мережі в світі зросли на 6,1 відсотка. За перші три місяці ц.р. цей показник зріс на 7,4 відсотка.

У мережі McDonald`s працюють більше 30 тисяч ресторанів в 118 країнах світу. Штат компанії перевищує 440 тисяч осіб.

Лента.ру