Тимошенко: невже ми настільки багаті?

Уряд заборонить змінювати цільове призначення використання меліорованих земель.

Про це повідомила прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО під час наради у Державному комітеті України з водного господарства, присвяченої питанням розв’язання проблеми галузі.

Ю.ТИМОШЕНКО відзначила, що уряд постійно отримує інформацією про факти зміни призначення меліорованих земель під забудову. Глава уряду вважає такі факти неприпустимими, оскільки, за її словами, це землі сільськогосподарського призначення. “Невже ми настільки заможні, щоб сьогодні змінювати призначення меліорованих земель і практично нищити той потенціал, який у нас є у сільському господарстві?”, - наголосила прем’єр-міністр України.

Ю.ТИМОШЕНКО підкреслила, що уряд на найближчому засіданні прийме постанову, якою заборонить змінювати цільове призначення використання меліорованих земель, повідомили УНІАН в Управлінні у зв’язках із засобами масової інформації Секретаріату Кабінету міністрів.