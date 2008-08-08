В Ужгороді продають значки «Я люблю Балогу» (фото)

Туристи, які відвідують обласний центр Закарпаття найчастіше купують сувенірні значки з надписом «Ужгород - столиця контрабасу», на якому зображено контрабандні пачки сигарет і скрипку. На другому місці - значок із надписом «Я (зображення сердечка) Балогу». Про це повідомляє ЗІК з посиланням на Регіональний туристично-інформаційний центр Закарпаття.

Трохи гірше продається значок з надписом «Я (зображення сердечка) RATA». Вартість значків - від 6 до 20 грн. Туристам пропонуються також значки із символікою краю. Та із надписами закарпатським діалектом, наприклад, «Я легінь» або «Май файний цімбор» («Мій кращий друг»).

Із сувенірних футболок популярними є «Львів славиться кав’ярнями, а Ужгород - кавою», «Закарпаття. Тут найкраще».