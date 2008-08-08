Долар підскочив до п'ятимісячного максимуму

Долар виріс до п`ятимісячного максимуму до євро і 17-місячного піку до фунта стерлінгів у п`ятницю після того, як попередження Європейського центробанку про уповільнення зростання ВВП підсилило побоювання з приводу глобальної економіки.

Індекс долара піднявся до максимального рівня більш ніж за 5 місяців, при цьому інвестори і аналітики говорять, що американська валюта відновлюється з рекордних мінімумів, оскільки уповільнення глобального економічного зростання чинить тиск на інші валюти.

ЄЦБ, як і очікувалося, залишив процентну ставку в єврозоні без змін на рівні 4,25% річних у четвер, і, хоча глава центробанку Жан-Клод Тріше підкреслив, що інфляція залишається основним предметом для занепокоєння, аналітики вирішили, що у нього просто не було іншого вибору після того, як ЄЦБ підвищив ставку в липні.

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