У центрі Дніпропетровська згорів тролейбус

Сьогодні близько 16.00 у центрі Дніпропетровська згорів маршрутний тролейбус.

Про це УНІАН повідомили в Головному управлінні МНС в Дніпропетровській області.

Водій миттєво зреагував на надзвичайну ситуацію та встиг вивести з палаючого тролейбуса майже 20 пасажирів. Ніхто з них не постраждав.

Вогонь повністю знищив вагон за лічені хвилини. Пожежні команди загасили полум’я.

За попередньою інформацією, причиною пожежі могло стати коротке електозамикання в кабіні водія. Ведеться розслідування надзвичайної події.