У центрі Дніпропетровська згорів тролейбус
19:39, 08 серпня 2008Суспільство
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Водій встиг вивести 20 пасажирів
Сьогодні близько 16.00 у центрі Дніпропетровська згорів маршрутний тролейбус.
Про це УНІАН повідомили в Головному управлінні МНС в Дніпропетровській області.
Водій миттєво зреагував на надзвичайну ситуацію та встиг вивести з палаючого тролейбуса майже 20 пасажирів. Ніхто з них не постраждав.
Вогонь повністю знищив вагон за лічені хвилини. Пожежні команди загасили полум’я.
За попередньою інформацією, причиною пожежі могло стати коротке електозамикання в кабіні водія. Ведеться розслідування надзвичайної події.
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