В Одеській області при отриманні хабара затримано двох поліцейських

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Одеської області, в ніч на 2 червня прокуратура області спільно з Департаментом внутрішньої безпеки ГУ НП в області при одержанні неправомірної вигоди викрила дільничного інспектора та в. о. керівника одного з райвідділів поліції.

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"Встановлено, що правоохоронці систематично вимагали та отримували від приватного підприємця гроші за неперешкоджання його господарської діяльності і за нескладання адміністративних протоколів", - сказали в прес-службі.

Вказані особи затримані при отриманні чергового хабара, зараз вирішується питання про оголошення їм про підозру та обрання запобіжного заходу.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 368 КК України триває.