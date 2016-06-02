ЄСПЛ зобов'язав Україну виплатити газеті "Вечірні вісті" 4,5 тисячі євро через критичну статтю часів Януковича

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, відповідне письмове рішення ЄСПЛ оприлюднив сьогодні.

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Зокрема суд встановив порушення статті 10 (свобода вираження думки) Хартії основних прав Європейського Союзу і зобов'язав державу виплатити компанії-засновнику газети «Вечірні вісті» 4,5 тис. євро компенсації.

Звернення до ЄСПЛ стосувалося судового рішення від 2007 року, винесеного в Україні за скаргою колишнього прес-секретаря на той час прем'єр-міністра Віктора Януковича Ганни Герман на критичну публікацію в газеті «Вечірні вісті».

У 2007 році Герман подала позов до редакційної компанії однієї із загальнонаціональних щоденних газет «Вечірні вісті». Компанія-заявник у ЄСПЛ - Інститут економічних реформ - є редакційним органом газети. У травні 2007 року «Вечірні вісті» опублікували критичну статтю про Герман. У той час газета була тісно пов'язана з партією «Батьківщина», очолюваною Юлією Тимошенко.

У липні 2007 року Герман подала позов про наклеп проти компанії-заявника та автора статті. У грудні того ж року суд першої інстанції виніс рішення на її користь на тій підставі, що в деяких заявах, зроблених у статті щодо квартири Герман в Києві, нібито містилися неправдиві твердження, негативні та образливі для Герман.

Відповідно з тлумаченням судом деяких тверджень у статті, автор матеріалу припускав, що Герман підтримувала Януковича тільки тому, що хотіла стати народним депутатом і отримати квартиру в Києві. Суд тоді встановив, що Герман не просила і не отримала квартиру як народний депутат України.

Згідно з рішенням суду, компанія-заявник повинна була спростувати твердження, викладені у статті, і виплатити Герман 1,7 тис. грн (на той час близько 300 євро) в якості компенсації. Згодом це рішення було залишено в силі судами вищих інстанцій.

Посилаючись на статтю 10 (свобода вираження думки) Хартії основних прав Євросоюзу, компанія-заявник подала позов до ЄСПЛ, стверджуючи, що газетна стаття була сатиричним виразом точки зору автора про те, що спонукало Герман змінити політичну орієнтацію, і не була спрямована на розповсюдження неправдивої інформації про прес-секретаря Януковича.