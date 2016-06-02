В ОБСЄ сподіваються, що винних у "зливі" "Миротворця" притягнуть до відповідальності

Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Дунья Міятович сподівається на успішне розслідування кримінального провадження про розголошення даних журналістів на сайті "Миротворець". Відповідну заяву Міятович оприлюднено сьогодні прес-службою ОБСЄ, передає кореспондент УНІАН.

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"Я сподіваюся, що слідство притягне до відповідальності тих, хто винен у витоці і публікації персональних даних на сайті "Миротворець", - заявила представник ОБСЄ.

Вона підкреслила, що публікація цих даних може поставити під серйозну небезпеку працівників ЗМІ.

"Журналісти в Україні повинні мати можливість виконувати свою роботу на Донбасі та в інших місцях, без погроз, переслідування або залякування", - зазначила Міятович.

Як повідомляв УНІАН, сайт "Миротворець" опублікував персональні дані журналістів українських та західних ЗМІ, акредитованих у так званій "ДНР". Спочатку в цій базі даних містилося 4068 імен, але сайт кілька разів оновлював інформацію, після чого кількість журналістів перевищила 5 тис. осіб.

Журналістське співтовариство висловило обурення такими діями.

Прокуратура Києва 11 травня відкрила кримінальне провадження за фактом оприлюднення в Інтернеті особистих даних журналістів.