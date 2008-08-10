Кривому Рогу загрожують техногенні катастрофи - експерт

Масштабний видобуток залізної руди і неконтрольоване розміщення шламосховищ у районі Кривого Рогу можуть призвести до значних техногенних катастроф, зокрема, землетрусів і селевих потоків.

Про це заявив завідувач кафедри загальної геології Криворізького технічного університету професор Ігор ПАРАНЬКО в коментарі тижневику «Дзеркало тижня».

Нерівномірна кристалічна структура порід під Кривим Рогом стає, на думку професора, ще більш ненадійною через численні рукотворні порожнини на місці відпрацьованих шахт і копалень.

«По-перше, кристалічні блоки, на яких збудований Кривий Ріг, неоднорідні, по-друге, наявні прошарки складаються з м`яких порід, по-третє, є порожнечі різного походження, - констатує він. - У результаті зсуву можливий розрив м`яких осадових порід або техногенний землетрус».

Спровокувати катастрофу, за словами І.ПАРАНЬКА, можуть вибухові роботи в зоні техногенних порожнин. «При проведенні вибухових робіт породжуються разові сейсмічні хвилі, в результаті відбувається деформація порід, утворюються нові тріщини техногенної природи, руйнуються природні, - розповів він. - Додамо сюди старі шахти, стволи існуючих, що дедалі більше поглиблюються, і «вирви» кар`єрів. Загалом, ми внесли повний дисбаланс у геологічну систему».

Значну небезпеку, на його думку, також становлять шламосховища і ставки-накопичувачі рідких відходів, велика кількість яких оточує місто.

«Сумарна вага всіх криворізьких сховищ становить близько шести млрд. тонн - наголосив І.ПАРАНЬКО. - Якщо станеться більший тиск на один з флангів зістикованих у цьому місці геологічних блоків, то може відбутися деформація перекриваючої греблі. Результатом перекосу стане потужний селевий техногенний потік».