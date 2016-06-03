На Ельбрусі загинув капітан збірної Одеси та України з альпінізму Могила (фото)

Як повідомили УНІАН в альпіністському клубі "Одеса", Могила загинув під час сходження на вершину Ельбрус по західному гребню з 1 на 2 червня.

"Майстер спорту України міжнародного класу Володимир Федорович був багаторічним капітаном збірної Одеси і України з альпінізму, здійснив низку складних першопроходжень і сходжень за маршрутами - Асан, Одеса, Ак-су, Транго-Тауер, Пумори, Симнанг Химал, Бодхона, Слесова...", - підкреслили в клубі.

Могила також був багаторазовим чемпіоном України і СНД, працював заступником директора альпіністського клубу "Одеса" із навчально-спортивної роботи, був головою тренерської ради.

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В останній рік створив і очолив Одеську асоціацію гірських гідів.

"Альпіністський клуб "Одеса" втратив надійного друга, щиру людину, професійного альпініста, мужнього рятувальника", - акцентували в клубі. У ньому висловили подяку рятувальникам МНС Карачаєво-Черкесії, які взяли участь у пошуково-рятувальних роботах.

У клубі назвали раптову смерть спортсмена, 1961 року народження, "неймовірною й незрозумілою". За попередніми даними, чоловік помер від набряку легенів.

Колеги загиблого організували збір коштів на допомогу родині загиблого.

Як повідомляв УНІАН, під час сходження на Ельбрус на висоті 3,9 тис. метрів 1 червня загинув альпініст із Одеси. За інформацією МНС Росії, до місця події вилетів вертоліт Мі-8, на борту якого перебували 8 рятувальників. Однак через погану видимість вертоліт не зміг здійснити посадку. Для надання допомоги вирушив пошуково-рятувальний загін у складі 10 осіб та 1 одиниці техніки.