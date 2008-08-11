Moody`s знизило рейтинг Нафтогазу

Міжнародне рейтингове агентство Moody`s знизило корпоративний рейтинг в іноземній валюті Ва3 і рейтинг можливості дефолта НАК «Нафтогаз України» до рівня В1 і змінило прогноз компанії на “такий, що розвивається».

Дане рішення було ухвалене після того, як Moody`s переглянуло рейтинги «Нафтогазу» у бік їх зниження, повідомляється в прес-релізі Moody`s, який передано УНІАН.

Moody’s також змінив рейтинг єврооблігацій «Нафтогазу», випущених на суму 500 млн. дол., з Ва3 до В1, змінивши прогноз на такий, що розвивається.

Moody`s завершило перегляд суверенних рейтингів України і підтвердила боргові рейтинги України в іноземній і місцевій валюті на рівні В1 у зв`язку з присвоєнням позитивного прогнозу, який, проте, не вплинув на рейтинг «Нафтогазу».

Рейтинг «Нафтогазу» відображає загальну неясність щодо майбутнього компанії, беручи до уваги поточну політичну нестабільність в Україні, статус переговорів з «Газпромом» про ціну на газ. Відсутність інформації про компанію не дала можливість Moody`s зробити більш чітку оцінку прогнозованої фінансової і виробничої ефективності «Нафтогазу». Рейтинг і прогноз залежатимуть від подальшого розвитку подій в Україні.

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» - найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають більш як 97% газу і нафти в країні.