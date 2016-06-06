Харківські патрульні затримали двох підозрюваних у викраденні дівчини

У Харкові за підозрою у викраденні дівчини патрульні поліцейські затримали двох чоловіків.

Як повідомили УНІАН у прес-службі патрульної поліції Харкова, повідомлення про викрадення дівчини правоохоронці отримали 5 червня.

За словами свідків, двоє чоловіків силою затягли дівчину в автомобіль "Крайслер" та поїхали. Свідки назвали номерні знаки автомобіля і вказали напрямок руху.

"Кілька екіпажів одразу ж почали відпрацювання території і через 15 хвилин помітили вказаний в орієнтуванні автомобіль. Водій "Крайслера" не реагував на вимоги поліцейських зупинитися. Двом екіпажам, що переслідували автомобіль, вдалося зупинити його на перетині вулиці Академіка Павлова і проспекту Ювілейного", - йдеться у повідомленні.

Затриманих доправили до відділу поліції для з'ясування обставин події.