В окупованій Євпаторії пляж під покровом ночі заливають бетоном (відео)
07:20, 07 червня 2016Суспільство
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В інтернеті з'явилися кадри, на яких видно, як вночі до одного з пляжів Євпаторії під'їжджає техніка, за допомогою якої заливають бетоном місцевий пляж.
В Євпаторії вночі заливають бетоном пляж / Скріншот
Як вдалося з'ясувати авторам відео, йдеться про пляж під назвою "Трьохгірка", розташованому на вул. Сімферопольській, передає 15 минут.
Імовірно, на його місці хочуть зробити автостоянку.
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"Під покровом темряви пляж Трьохгірка в Євпаторії на вул. Сімферопольська трощать і підготовляють під закатку в асфальт. У той час, як Аксьонов з блакитних екранів говорить нам про 100-метрову зону в Криму", - йдеться в описі до відео.
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