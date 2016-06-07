В окупованій Євпаторії пляж під покровом ночі заливають бетоном (відео)

Як вдалося з'ясувати авторам відео, йдеться про пляж під назвою "Трьохгірка", розташованому на вул. Сімферопольській, передає 15 минут.

Імовірно, на його місці хочуть зробити автостоянку.

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"Під покровом темряви пляж Трьохгірка в Євпаторії на вул. Сімферопольська трощать і підготовляють під закатку в асфальт. У той час, як Аксьонов з блакитних екранів говорить нам про 100-метрову зону в Криму", - йдеться в описі до відео.