Експерт: війна в Грузії здатна змінити весь світ

Політичний аналітик Інституту євроатлантичного співробітництва Володимир ГОРБАЧ вважає, що війна у Грузії може призвести до переформатування «міжнародної архітектури відносин».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив 11 серпня на прес-конференції в Києві.

«Війна у Грузії - це ризики не лише для України, але й для світової спільноти… І я думаю, ці наслідки вплинуть на міжнародні відносини не менше, ніж свого часу вплинули події 11 вересня в США… Я думаю, що ця криза вплине на переформатування міжнародної архітектури відносин», - сказав він.

В.ГОРБАЧ припустив, що саме Росія зацікавлена у цьому, оскільки вона, як і раніше, вважає, що «має якусь свою зону відповідальності у світі». При цьому експерт зауважив, що Росія відносить до цієї зони відповідальності не лише Південну Осетію, «але й Грузію, Україну і всі країни колишнього СРСР».

За словами В.ГОРБАЧА, якщо такий принцип буде затверджено Росією, то у таких умовах для України є певна загроза, оскільки, відповідно до міжнародних домовленостей, наша країна зобов’язана підтримувати добросусідські відносини і з Грузією, і з Росією, і з іншими країнами.

Водночас він зауважив, що, «на жаль, Росія вже відмовила Україні у цьому, і Україні не вдасться зберегти добросусідські відносини з Росією».

У свою чергу, цю думку підтримав президент Атлантичної Ради України Вадим ГРЕЧАНИНОВ, який зауважив, що сьогодні Росія, «по суті, веде «мережеву війну» проти України». На його переконання, Президент Грузії Михаїл СААКАШВІЛІ або пішов на авантюру, або був втягнутий у неї, оскільки достеменно невідомо, хто саме і що саме стало поштовхом до збройного конфлікту у Південній Осетії.