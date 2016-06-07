В Одесі "Правий сектор" заблокував суд через рішення щодо росіянина-фігуранта "справи 2 травня" (фото)

Як передає кореспондент УНІАН, таким чином суд задовольнив скаргу Мефедова на рішення Київського районного суду Одеси, який 29 травня виніс вердикт про його арешт.

Апеляційний суд, зокрема, вирішив, що прокуратура не надала достатніх обґрунтувань того, що Мефедов погрожував свідку справи про заворушення 2 травня.

Коли суд оголосив про своє рішення, представники патріотичних організацій, які перебували в заде засідань, почали скандувати: «Ганьба!» і звинуватили суддів у «пособництві терористам». Вони також вступили в словесну перепалку з обвинуваченим, який перебував за спеціалізованою огорожею. Останній, у свою чергу, звинуватив проукраїнських активістів у тому, що сталося 2 травня.

Активісти, яких у залі було близько 40-50 осіб, заблокували приміщення, заявивши, що не дозволять росіянину вийти на волю.

Як повідомили в регіональній організації «Правого сектора», зараз оголошено «повну мобілізацію».

«У залі засідань перебувають патріоти разом із звільненим терористом і суддівською колегією, яка постановила звільнити Мефедова», - заявили в організації, додавши, що між активістами і правоохоронцями відбуваються сутички.

Як повідомляв УНІАН, 27 травня Малиновський районний суд Одеси змінив запобіжний захід підозрюваному в участі в масових заворушеннях 2 травня 2014 року громадянину Росії Мефедову – з тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт. Після оголошення цього рішення представники патріотичних організацій заблокували будівлю суду. Того ж дня, 27 травня, Мефедова було затримано за іншим звинуваченням - за ч. 2 ст. 129 (погроза вбивством). Його помістили в ІТТ.

29 травня Київський районний суд Одеси взяв Мефедова під варту на 2 місяці без права внесення застави. За даними слідства, 26 травня, тобто напередодні винесення рішення Малиновського райсуду про пом'якшення запобіжного заходу, підозрюваний за допомогою месенджера Viber надіслав свідку у справі повідомлення з погрозами: «...Хохол, я тобі обіцяв, що завалю, а ти мені не вірив. Завтра мені змінять запобіжний захід, і я вийду на волю, чекай в гості....».

За фактом винесення неправосудних рішень (ч. 1 ст. 375 КК України) колегією суддів Малиновського районного суду прокуратура Одеської області відкрила кримінальне провадження. У відомстві зазначили, що судді райсуду в процесі ведення провадження за фактом подій 2 травня 2014 року, розглядаючи клопотання прокурора про продовження строків тримання під вартою фігурантам, «приймали незаконні рішення та на порушення процесуальних норм фактично обрали новий запобіжний захід».

Довідка УНІАН. 2 травня 2014 року в Одесі в результаті масових заворушень з участю проросійських і проукраїнських активістів загинуло 48 осіб, постраждали близько 300. Почалися сутички в центрі міста, де було застрелено кількох людей. Потім проукраїнські активісти прийшли на Куликове поле, на якому розташовувалося наметове містечко сепаратистів. Намети загорілися, почалася пожежа в Будинку профспілок, в якій також загинули люди.

Наразі в Малиновському райсуді Одеси розглядаються епізоди провадження про масові заворушення, що відбувалися в центрі міста.

На лаві підсудних – 20 обвинувачених, з яких п'ятеро утримуються під вартою (у тому числі двоє росіян), у решти – інші запобіжні заходи.