Держгірпромнагляд оштрафував 372 керівників донецьких шахт

У Донецькій області Держгірпромнагляд оштрафував 372 керівники шахт за порушеннях вимог нормативно-правових актів з промислової безпеки та охорони праці.

Як повідомили УНІАН у Донецькому гірському окрузі Держгірпромнагляду, всього кількість штрафів, накладених на працівників шахт, за перше півріччя ц.р. збільшилась на 1179, або на 17% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Зокрема, оштрафовано 372 керівники, що на 63 штрафи, або на 17% більше, ніж за такий же період 2007 року. При цьому число штрафів, накладених на керівників вугільних підприємств інспекторами міста Селідове, зросло на 58%, міста Донецька – на 39%.

Сума штрафів у першому півріччі 2008 року зросла з 440 тис. грн. до 514 тис. грн., або на 14% порівняно з першим півріччям минулого року.