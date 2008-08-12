Мер Донецька має сумнів, що в місті буде вулиця Петлюри
Ющенко підписав указ ще 2005 року
Донецький міський голова Олександр ЛУК’ЯНЧЕНКО сумнівається, що місто погодиться на перейменування на честь голови Директорії Української народної республіки Симона Петлюри вулиць, парків і скверів.
Як передає кореспондент УНІАН, таку думку він висловив сьогодні на прес-конференції, відповідаючи на запитання, чи візьме місто до розгляду рекомендації щодо перейменування на честь С.Петлюри вулиць, парків, і скверів Донецька.
«Я думаю, що на сьогоднішній день на території міста нашого, на території нашого краю, на Донбасі така історична особа, як Симон Петлюра, він не має авторитету і так далі, - пояснив О.ЛУК’ЯНЧЕНКО, - Тому я думаю, що рекомендаційно ми подивимося, порадимося».
Як повідомлялося, Президент України Віктор ЮЩЕНКО ще в 2005 році підписав указ з метою увічнення пам`яті видатних діячів Української Народної Республіки і Західно-української Народної Республіки, утвердження в суспільній свідомості об`єктивної оцінки їх ролі в історії, забезпечення консолідації української нації, а також у зв`язку з ювілейними річницями в 2005-2009 роках з дня народження видатних діячів УНР і ЗУНР.