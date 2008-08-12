Мер Донецька має сумнів, що в місті буде вулиця Петлюри

Донецький міський голова Олександр ЛУК’ЯНЧЕНКО сумнівається, що місто погодиться на перейменування на честь голови Директорії Української народної республіки Симона Петлюри вулиць, парків і скверів.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку він висловив сьогодні на прес-конференції, відповідаючи на запитання, чи візьме місто до розгляду рекомендації щодо перейменування на честь С.Петлюри вулиць, парків, і скверів Донецька.

«Я думаю, що на сьогоднішній день на території міста нашого, на території нашого краю, на Донбасі така історична особа, як Симон Петлюра, він не має авторитету і так далі, - пояснив О.ЛУК’ЯНЧЕНКО, - Тому я думаю, що рекомендаційно ми подивимося, порадимося».

Як повідомлялося, Президент України Віктор ЮЩЕНКО ще в 2005 році підписав указ з метою увічнення пам`яті видатних діячів Української Народної Республіки і Західно-української Народної Республіки, утвердження в суспільній свідомості об`єктивної оцінки їх ролі в історії, забезпечення консолідації української нації, а також у зв`язку з ювілейними річницями в 2005-2009 роках з дня народження видатних діячів УНР і ЗУНР.