Урочистості з нагоди другої річниці визволення Маріуполя від терористів: фоторепортаж

Як повідомили УНІАН у відділі комунікації Головного управління Нацполіції у Донецькій області, в урочистостях взяли учать міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, заступник командувача Нацгвардії України Микола Балан, народні депутати України Андрій Білецький та Олег Ляшко, заступник глави Національної поліції Вадим Троян, начальник ГУ НП в Донецькій області В’ячеслав Аброськін, керівники інших силових відомств, представники міської влади.

На честь визволення в центрі Маріуполя відбувся марш захисників міста, в якому взяли участь бійці окремого загону спеціального призначення «Азов», військової частини 3057 Національної гвардії, поліцейські, військовослужбовці Донецького прикордонного загону.

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Захід розпочався з хвилини мовчання. Присутні вшанували пам'ять патріотів, які загинули пі час визволення міста.

Міністр внутрішніх справ наголосив, що сьогодні треба згадати тих, хто звільнив місто від банди, а також бійців, які у лютому 2015 року провели ризиковану широкінську операцію та відсунули лінію бойових дій від півмільйонного міста.

Голови силових відомств вручили нагороди військовослужбовцям та поліцейським, які брали участь у звільненні міста від збройних бандформувань та протягом двох років захищали мешканців міста від терористичної агресії.

Загалом державними та відомчими нагородами було відзначено близько 200 працівників Нацгвардії та Нацполіції. Наказом президента України орденом «За мужність» ІІІ ступеня нагороджений підполковник поліції т.в.о. начальника Торецького відділення поліції Олексій Мірошниченко.

Серед поліцейських міністр внутрішніх справ України відзначив начальника поліції Донеччини Аброськіна і вручив генералу відзнаку «За захист і оборону Маріуполя».

Крім того, міністр внутрішніх справ передав генералу ключі від двох «КрАЗів» для виконання службових завдань у зоні бойових дій.

Як відомо, 13 червня 2014 року на захист Маріуполя стали співробітники силових відомств, місцеві мешканці та патріоти з усієї України, які відстояли стратегічно важливе промислове місто та зупинили терористів.