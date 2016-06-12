Незаконно засудженого в РФ українця Чирнія доправили у Москву для проведення психіатричної експертизи

21:37, 12 червня 2016
Суспільство
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Громадянина України, одного з незаконно засуджених в РФ за так званою справою "кримських терористів" Олексія Чирнія доправили у Москву з Магадана для проведення стаціонарної психіатричної експертизи в Інституті імені Сербського.

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Про це повідомляє фонд «Відкрита Росія».

Член московської Громадської спостережної комісії (ГСК) Зоя Свєтова з'ясувала, що Чирнія, засудженого до семи років колонії строго режиму, тиждень тому доправили з Магадана, де він відбував покарання, до Москви.

 «Мені повідомили, що він у Москві, і я його шукала у різних СІЗО. Виявилося, його відправили в Інститут імені Сербського, — повідомила Свєтова. — Може бути, мета цієї "спецоперації" — визнати Олексія Чирнія неосудним, помилувати і відправити в Україну на лікування? Інакше навіщо везти в Москву?».

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Експертиза щодо Чирнія проводиться вже втретє. Психічний розлад, ймовірно, став наслідком тортур, яким він міг піддаватися під час попереднього слідства, вважають правозахисники.

В суді у справі іншого фігуранта так званої справи «кримських терористів» Олега Сенцова Чирній виступав як свідок, але відмовився відповідати на питання і лише підтвердив вірність своїх оголошених свідчень, які дав на стадії слідства.

Як повідомляв УНІАН, українського режисера Сенцова, активістів Олександра Кольченка, Чирнія і Геннадія Афанасьєва у травні 2014 року затримали в окупованому Росією Криму співробітники ФСБ. Їх звинуватили в підготовці терактів.

Афанасьєв і Чирній дали свідчення і, уклавши угоду зі слідством, були засуджені до 7 років позбавлення волі кожен.

Сенцова і Кольченка 25 серпня 2015 року російський суд засудив до 20 і 10 років ув'язнення в колонії суворого режиму.

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