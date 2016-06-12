Незаконно засудженого в РФ українця Чирнія доправили у Москву для проведення психіатричної експертизи

Про це повідомляє фонд «Відкрита Росія».

Член московської Громадської спостережної комісії (ГСК) Зоя Свєтова з'ясувала, що Чирнія, засудженого до семи років колонії строго режиму, тиждень тому доправили з Магадана, де він відбував покарання, до Москви.

«Мені повідомили, що він у Москві, і я його шукала у різних СІЗО. Виявилося, його відправили в Інститут імені Сербського, — повідомила Свєтова. — Може бути, мета цієї "спецоперації" — визнати Олексія Чирнія неосудним, помилувати і відправити в Україну на лікування? Інакше навіщо везти в Москву?».

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Експертиза щодо Чирнія проводиться вже втретє. Психічний розлад, ймовірно, став наслідком тортур, яким він міг піддаватися під час попереднього слідства, вважають правозахисники.

В суді у справі іншого фігуранта так званої справи «кримських терористів» Олега Сенцова Чирній виступав як свідок, але відмовився відповідати на питання і лише підтвердив вірність своїх оголошених свідчень, які дав на стадії слідства.

Як повідомляв УНІАН, українського режисера Сенцова, активістів Олександра Кольченка, Чирнія і Геннадія Афанасьєва у травні 2014 року затримали в окупованому Росією Криму співробітники ФСБ. Їх звинуватили в підготовці терактів.

Афанасьєв і Чирній дали свідчення і, уклавши угоду зі слідством, були засуджені до 7 років позбавлення волі кожен.

Сенцова і Кольченка 25 серпня 2015 року російський суд засудив до 20 і 10 років ув'язнення в колонії суворого режиму.