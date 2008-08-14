Затримали чоловіка, який підпільно перекачав з Росії 2 тис. літрів дизпалива

На Луганщині прикордонники затримали контрабандиста, який через нелегальний трубопровід перекачав з Росії дві тисячі літрів дизельного пального.

Як повідомили УНІАН у відділі з питань взаємодії зі ЗМІ та зв’язків з громадськістю Державної прикордонної служби України, затриманий – житель одного з прикордонних сіл Луганщини. Прикордонний наряд затримав зловмисника, коли той уже збирався від’їжджати з місця перекачування палива. У його мікроавтобусі «УАЗ», виявлено дві металеві діжки з дизпаливом ємністю по тисячу літрів кожна. Неподалік автомобіля було знайдено засіб перекачування – мотопомпу.

За словами затриманого, він лише виконував замовлення знайомого, який подзвонив йому напередодні і вказав місце й час перекачування.

Нелегальний трубопровід ліквідовано, затриманого притягнуто до адміністративної відповідальності за порушення прикордонного режиму. Пальне, транспортний засіб і насос конфісковано на користь держави й оцінено у 27 тисяч гривень.

За даними Держприкордонслужби, це вже 16-й підпільний трубопровід, знешкоджений прикордонниками від початку року на Луганщині.