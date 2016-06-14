Солошенко розповів, як його у в'язниці переконували прийняти російське громадянство

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час церемонії зустрічі його і Геннадія Афанасьєва з президентом України Петром Порошенком.

"1 рік і 10 днів я чекав цієї години. Вірив і сподівався, що незважаючи на те, що мені говорили - мене моя країна забула. Мені весь час погрожували, що український консул відмовляється зі мною зустрічатися. Що мені буде краще, якщо я візьму громадянство Росії. Тоді мене візьмуть під захист ні як обвинуваченого, а як свідка", - сказав Солошенко.

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Він заявив, що поки в Росії діє путінський режим, Росія буде ворожою країною. "У мене залишилися друзі в Росії, але російська держава сьогодні ворожа нашій країні. Я не політик, але моя думка, що поки існує путінський режим в Росії, вона буде нам ворожою, тому ми повинні зробити все, щоб визволити наших друзів, які нудяться в камерах, в яких перебували ми з Геною (Афанасьєвим - УНІАН). Вони чекають нашої допомоги, і я вірю, що вони будуть з нами", - сказав Солошенко.