У передмісті Києва з’являться котеджні містечки економ-класу?

Експерти прогнозують появу в передмісті Києва котеджних містечок економ-класу з меншою площею будинків і в менш привабливих районах.

Про це йдеться в огляді ринку комерційної і житлової нерухомості за перше півріччя 2008 року, опублікованому консалтинговою компанією “Українська торгова гільдія”.

За даними компанії, зараз в жодному з українських регіонів не представлені котеджні містечка економ-класу.

На сьогодні ринок орієнтований на придбання котеджів преміум-класу мінімальною вартістю близько 450-500 тис. дол., а також бізнес-класу, що розвивається останнім часом, середньою вартістю близько 250-350 тис. дол.

За даними компанії, середня ціна на заміську нерухомість Київського регіону варіюється в межах від 1,2 тис. дол. до 5 тис. дол. за 1 кв.м. Середня вартість котеджів (включаючи вартість землі) становить 2270 дол./кв.м.

За перше півріччя ц.р. вартість котеджів зросла на 8%. «Темпи зростання були зумовлені високими темпами зростання ціни на землю, підвищенням вартості будівельних матеріалів і будівельних робіт, йдеться у звіті.

За прогнозами «УТГ», очікується вихід на ринок нових великомасштабних проектів з розвиненою інфраструктурою, орієнтованих на сегмент середнього класу, для якого будинок у котеджном містечку буде альтернативою міській квартирі, а не дачею чи «другим будинком».

При цьому до кінця 2008 р. очікується розвиток масштабних проектів площею більш як 100 га.

У компанії відзначають, що цього року на ринку в Київській області з`явилося близько 20 нових проектів. Загалом на території області налічується близько 150 котеджних містечок і проектів, що на 8% більше, ніж до кінця 2007 року. За перший квартал ц.р. у столичному регіоні було реалізовано близько 300 котеджів.

Довідка УНІАН. «Українська торгова гільдія» заснована в 2001 році, працює з усіма видами нерухомості: торговою, офісною, складською, промисловою, житловою і заміською.

На 1 серпня 2008 р. в ексклюзивному супроводі і пропозиції компанії перебуває понад 1,6 млн. кв.м торгових площ.