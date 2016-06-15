На Дніпропетровщині намагалися перевезти в зону АТО тонну контрафактного алкоголю

Як повідомили УНІАН у прес-групі УСБУ в Дніпропетровській області, в автомобілі, що прямував на Донеччину, правоохоронці вилучили майже сто паперових ящиків з маркуванням «Пшенична».

Всередині ящиків знаходилися 10-літрові поліетиленові пакети з горілкою невідомого походження. Відповідних супроводжувальних документів, відомостей про виробника та акцизних марок у водія не було.

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За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) Кримінального кодексу України.