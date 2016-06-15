На Дніпропетровщині намагалися перевезти в зону АТО тонну контрафактного алкоголю
17:04, 15 червня 2016Суспільство
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На Дніпропетровщині на блокпосту поблизу села Андронівка Межівського району співробітники СБУ вилучили 1 тонну контрафактного алкоголю, який водій вантажівки намагався доставити в район проведення антитерористичної операції.
У Дніпропетровській області на блокпосту СБУ вилучила 1 т контрафактного алкоголю / УНІАН
Як повідомили УНІАН у прес-групі УСБУ в Дніпропетровській області, в автомобілі, що прямував на Донеччину, правоохоронці вилучили майже сто паперових ящиків з маркуванням «Пшенична».
Всередині ящиків знаходилися 10-літрові поліетиленові пакети з горілкою невідомого походження. Відповідних супроводжувальних документів, відомостей про виробника та акцизних марок у водія не було.
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За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) Кримінального кодексу України.
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