Українцям пропонують підписати звернення до Вселенського Патріарха щодо об’єднання українського Православ’я

Відповідну петицію опубліковано на сайті change.org.

"Просимо вжити Ваш авторитет для заклику до єпископів в Україні не вживати церковно-адміністративних заходів до священнослужителів, які публічно підтримують різні формати об’єднання українського Православ’я. Сприяти вільному переходу парафій і священнослужителів в об’єднану автокефальну Православну Церкву в Україні", - йдеться у петиції.

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"Ми схвалюємо ініціативу народних депутатів України, проголошену у зверненні до Вашої Святості, щодо скликання під проводом Вселенського Патріархату Всеукраїнського об’єднавчого собору, який би вирішив усі суперечливі питання та об’єднав українське Православ’я. Просимо Вас бути почесним Головою цього Собору та його арбітром, а також закликати до участі в ньому поважних представників Константинопольскої Церкви-матері та гостей з інших братських автокефальних Православних Церков", - наголошується у зверненні до Вселенського Патріарха Варфоломія.

Нагадаємо, 16 червня Верховна Рада ухвалила постанову про звернення до його Всесвятості архієпископа Константинополя і Нового Риму, Вселенського Патріарха Варфоломія щодо скасування акту 1686 року про передачу Київської митрополії до Московського патріархату та надання автокефалії православній церкві в Україні.