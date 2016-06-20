Масове отруєння в Ізмаїлі: за ніч кількість госпіталізованих зросла, ринки досі закриті, а водойми охороняють прикордонники

Про це повідомив мер Ізмаїла Андрій Абрамченко, передає "112 Україна".

За його словами, станом на 6 ранку в лікарні міста з ознаками отруєння госпіталізовано 219 осіб – 121 дитину і 98 дорослих. Сьогодні багатьох з них випишуть, оскільки серед цих людей є особи, які одужали, але перебували під наглядом лікарів.

Абрамченко сказав, що лікарні міста забезпечені медичними препаратами. Він також спростував інформацію про зростання цін на бутильовану воду. "У мережі "Таврія" вода коштує 14 грн за 5 літрів. Були поодинокі випадки, тут же реагувала поліція та управління економіки", - сказав мер Ізмаїла.

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Водночас, за його словами, об’єкти громадського харчування і ринки залишаються закритими, водойми охороняють співробітники Держприкордонслужби.

Зазначимо, за інформацією прес-служби МОЗ, станом на 16:00 в м. Ізмаїл, селах Кидка і Матроска Ізмаїльського району Одеської області зареєстровано всього 373 хворих, з них 228 дітей, потерпілих внаслідок спалаху гострої кишкової інфекції.

Як повідомляв УНІАН, раніше головний санітарний лікар України Святослав Протас заявив, що причиною масового захворювання людей в Ізмаїлі став ротавірус у водопровідній воді. За фактом масового отруєння людей в Ізмаїльському районі відкрито кримінальне провадження.