Лідери світового православ'я зібралися на Криті – без представників РПЦ та ще трьох церков

Вселенський патріарх Варфоломій 19 червня із молитви розпочав перший день тижневої ради на грецькому острові Крит, передає Радіо Свобода.

«Ця велика і свята рада нестиме послання єдності, це допоможе уникнути нинішніх розбіжностей», – сказав патріарх Варфоломій.

Попри десятиліття підготовки, православні лідери не змогли напередодні зустрічі на Криті подолати суперечності.

Російська церква, яка об’єднує разом із парафіями в Україні близько 300 млн людей, а також Грузинська, Болгарська церкви та базований у Сирії Антіохійський патріархат бойкотують Всеправославний собор.

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У заяві, оприлюдненій 17 червня, патріарх Московський Кирил висловив думку, що релігійні лідери, які зібралися на острові Крит, могли б підготувати збори за участю всіх ієрархів у більш пізній термін.

Минулого тижня Верховна Рада України ухвалила звернення до архієпископа Константинополя, вселенського патріарха Варфоломія 1-го із закликом надати автокефалію православній церкві в Україні. У своєму зверненні депутати закликали Варфоломія визнати недійсним акт 1686 року, згідно з яким у порушення канонів Київська митрополія була приєднана до Московського патріархату.