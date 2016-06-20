Лідери світового православ'я зібралися на Криті – без представників РПЦ та ще трьох церков
Лідери світових православних церков зібралися вперше за понад 1200 років, попри бойкот із боку російської та трьох інших церков.
Вселенський патріарх Варфоломій 19 червня із молитви розпочав перший день тижневої ради на грецькому острові Крит, передає Радіо Свобода.
«Ця велика і свята рада нестиме послання єдності, це допоможе уникнути нинішніх розбіжностей», – сказав патріарх Варфоломій.
Попри десятиліття підготовки, православні лідери не змогли напередодні зустрічі на Криті подолати суперечності.
Російська церква, яка об’єднує разом із парафіями в Україні близько 300 млн людей, а також Грузинська, Болгарська церкви та базований у Сирії Антіохійський патріархат бойкотують Всеправославний собор.
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У заяві, оприлюдненій 17 червня, патріарх Московський Кирил висловив думку, що релігійні лідери, які зібралися на острові Крит, могли б підготувати збори за участю всіх ієрархів у більш пізній термін.
Минулого тижня Верховна Рада України ухвалила звернення до архієпископа Константинополя, вселенського патріарха Варфоломія 1-го із закликом надати автокефалію православній церкві в Україні. У своєму зверненні депутати закликали Варфоломія визнати недійсним акт 1686 року, згідно з яким у порушення канонів Київська митрополія була приєднана до Московського патріархату.