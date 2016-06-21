"Анекдот якийсь": у мережі з'явилися фото та відео "випадкового" візиту співробітників ГПУ до Ляшка

Відповідні матеріали нардеп опублікував на своїй сторінці в Facebook.

"ГПУ: Ляшко піариться. На відео чітко видно, що спецназ вже готувався ламати двері. Хороший піар, чи не так? Хочете собі такий? Це для тих, хто розповідає, що Ляшко піариться і ніхто провести у нього вдома обшук не збирався", - написав він.

На відео Ляшко обурений візитом співробітників ГПУ о 7 ранку.

"Ви мені о 7 ранку подзвонили, щоб сказати мені "обшук" і "спасибі". Анекдот якийсь! Ви перед цим б**ть хоча б адресу дізнайтеся", - сказав Ляшко.

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Нагадаємо, сьогодні вранці Лозовий повідомив, що до будинку Ляшко з обшуком прийшли співробітники Генпрокуратури разом із спецназом. "Згодом слідчий ГПУ вибачився перед Ляшком, мовляв, вони помилилися адресою", - додав він.

Разом з тим, за словами прес-секретаря генерального прокурора Юрія Луценка, обшук відбувається в сусідньому приміщенні: "нардеп вирішив скористатися ситуацією для власного піару".