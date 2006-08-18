Влада Севастополя ”займатиметься” законом з Верховною Радою, урядом і Президентом

Голова Севастопольської міської державної адміністрації Сергій КУНІЦИН не вважає прициповим для себе питання щодо ухвалення „Закону України „Про місто-герой Севастополь”.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні у „прямому ефірі” Севастопольської державної регіональної ТРК С.КУНІЦИН зазначив: „Для мене це не настільки принципово, як може це здатися на перший погляд; в Україні немає Закону про Кабінет Міністрів, про Раду Міністрів Криму, і взагалі немає багатьох законів. Так само немає і Закону про Севастополь”.

За словами С.КУНІЦИНА, „звичайно, погано”, що ще немає такого закону, „але не смертельно”. На його думку, „не треба тішити себе ілюзіями, що якщо, скажімо, завтра ухвалять закон, і мер Севастополя обиратиметься всенародно - чого Севастополь, безумовно, заслуговує - що це прибере ризики. Це ж не так”.

С.КУНІЦИН запевнив, що він „за те, щоб такий закон був прийнятий, але можу вам сказати, що якщо ви думаєте, що я думаю лише про те, що оцей закон має бути ухвалений і без нього місто жити не зможе, так це не так”.

Він зазначив, що для нього важливішою, ніж цей закон, є урядова Програма соціально-економічного і культурного розвитку Севастополя до 2025 року, затверджена наприкінці липня цього року. “Тому що я знав, що програма - це гроші, а гроші дають можливість вирішити цілий ряд дуже важких соціально-економічних проблем”, - сказав С.КУНІЦИН.

Водночас голова міськадміністрації запевнив, що влада міста „займатиметься” законом з Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України, Президентом, „і чим скоріше його ухвалять, тим краще”. При цьому С.КУНІЦИН підкреслив, що для нього „це не є надзавданням, яке мене напрягає, насторожує чи лімітує”, оскільки, як сказав він, для нього не є лякаючим фактором те, що завтра він може втратити роботу у зв’язку, наприклад, з необрання міським головою. За словами С.КУНІЦИНА, його зусилля і зусилля його команди зосереджені на тому, що треба зробити корисного для Севастополя, „а не на тому - буде закон чи не буде, оберуть чи не оберуть”.

Довідка УНІАН. Прийняття „Закону України „Про місто-герой Севастополь” передбачене Конституцією України. Верховна Рада України за останні два роки чотири рази ухвалювала цей закон, але щоразу Президент його ветував.