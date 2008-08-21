Ющенко нагородив силовиків
Президент підписав указ
Президент України Віктор ЮЩЕНКО з нагоди 17-ї річниці Незалежності України відзначив державними нагородами працівників силових відомств.
Відповідний указ розміщено на офіційному сайті глави держави.
Зокрема, за вагомий особистий внесок у зміцнення обороноздатності і безпеки Української держави, бездоганне виконання військового і службового обов`язку, високий професіоналізм орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня нагороджено командувача вiйськами Захiдного оперативного командування Сухопутних військ ЗСУ, генерал-лейтенанта Михайла КУЦИНА.
Серед інших, орден Богдана Хмельницького ІІІ ступеня отримав перший заступник начальника Генерального штабу Збройних сил У Геннадій ВОРОБЙОВ.
Ордени, медалі, почесні звання отримали співробітники органів цивільного захисту населення, прикордонної служби, державної безпеки, державної охорони, прокуратури, внутрішніх справ, митної служби, державної податкової служби, кримінально-виконавчої служби, судової влади.