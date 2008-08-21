Ющенко нагородив силовиків

Президент підписав указ

Президент України Віктор ЮЩЕНКО з нагоди 17-ї річниці Незалежності України відзначив державними нагородами працівників силових відомств. Відповідний указ розміщено на офіційному сайті глави держави. Зокрема, за вагомий особистий внесок у зміцнення обороноздатності і безпеки Української держави, бездоганне виконання військового і службового обов`язку, високий професіоналізм орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня нагороджено командувача вiйськами Захiдного оперативного командування Сухопутних військ ЗСУ, генерал-лейтенанта Михайла КУЦИНА. Серед інших, орден Богдана Хмельницького ІІІ ступеня отримав перший заступник начальника Генерального штабу Збройних сил У Геннадій ВОРОБЙОВ. Ордени, медалі, почесні звання отримали співробітники органів цивільного захисту населення, прикордонної служби, державної безпеки, державної охорони, прокуратури, внутрішніх справ, митної служби, державної податкової служби, кримінально-виконавчої служби, судової влади.

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