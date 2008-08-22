Ще рано давати оцінку ефективності погодинної оплати праці шахтарів
Аргументи Володимира Логвиненка
Голова Донецької обласної держадміністрації Володимир ЛОГВИНЕНКО вважає, що поки рано давати оцінку ефективності погодинної оплати праці шахтарів.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив 20 серпня на прес-конференції.
«Важко зараз сказати щось про форму нової оплати праці, лише декілька підприємств працюють», - сказав губернатор.
На жаль, зазначив В.ЛОГВИНЕНКО, в Донецькій області «є вугільні підприємства, на яких 100% зарплата виплачується за рахунок коштів держбюджету».
Крім того, за його словами, «на вуглевидобувних підприємствах регіону сьогодні 37% - працюючі пенсіонери». Він додав, що також «є надмірна чисельність - при обсягу видобутку 35 млн. тонн на рік у галузі не повинні працювати більше 60 тисяч чоловік, а на сьогодні день працює більше 100 тисяч».
Парадоксально, підкреслив В.ЛОГВИНЕНКО, але на шахтах «існує дефіцит гірників очисного забою, прохідників, тобто, основних професій». «Престижність шахтарської праці втратила свою значущість, - зазначив губернатор. - При тій заробітній платні, яка є сьогодні у вугільній промисловості, безумовно, це абсолютно не привабливо за тих умов праці, які є».
Як повідомляв УНІАН, Мінвуглепром ввів з 1 липня як експеримент погодинну оплату праці на 7 шахтах. Експеримент триватиме 3 місяці.
Погодинна оплата введена, зокрема, на ДП «Шахтоуправління Донбас», на шахті Центральна ДП «Красноармійськвугілля», на шахті Білозерська ДП «Добропіллявугілля», «ім. Гайового» ДП «Артемвугілля», "ім. 19 Партз`їзду" ВАТ «Луганськвугілля», на шахті № 81 Київська ДП «Ровенькиантрацит», а також на шахті «Червоноградська» ДП «Львіввугілля».
Про те, що з 1 липня ц.р. на погодинну оплату праці будуть переведені шахтарі, які працюють в умовах підвищеного ризику, заявила 11 червня прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО.
При цьому глава уряду зазначила, що перехід на погодинну оплату праці не приведе до зниження рівня існуючої заробітної плати у вуглевидобувній галузі України.