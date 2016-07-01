Затримано небезпечного злочинця, який міг увійти до складу органів держвлади - Тука

Про це чиновник написав на своїй сторінці у Facebook.

"Вчора відбулось (нарешті) затримання дуже небезпечного злочинця. Небезпека його полягала не в тому, що він організував стійку злочинну групу під патріотичними гаслами, не в тому, що вони причетні до всього, що лише тільки можна собі уявити (вбивства, тортури, викрадення, здирництво, наркотики)... Головна небезпека полягала в тому, що будучи людиною розумною (фаховий юрист), цей персонаж невтомно намагався пролізти до органів державної влади", - повідомив він.

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Тука зауважив, що неодноразово вдавалося перешкоджати цим спробам, але "енергії цієї людини можна лише позаздрити". Так, пише заступник міністра, нещодавно ця особа була помічена в місті Лисичанськ у супроводі кількох народних депутатів під час проведення виїзного засідання Комітету з питань свободи слова.